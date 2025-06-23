Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал Борис Елкин

О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского идёт строго по графику, уточнил глава города. Завершилась первая половина запланированных работ на закрытом для движения транспорта участке улицы Коммунальной. В рамках подготовки ко второму этапу, который начнётся в ближайшие дни, демонтированы устаревшие конструкции и коммуникации.

«На следующей неделе планируется начать установку нового оборудования, которое обеспечит надёжную работу системы отопления. Параллельно выполняется восстановление территории: засыпается траншея и готовится основание для укладки асфальта. Следите за новостями. Буду держать вас в курсе всех изменений», – добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Винных клещей обнаружили на пчёлах псковские специалисты

23 июня 2025

​Молодые предприниматели Псковской области посетили ПМЭФ
23 июня 2025

Рособрнадзор изменит демоверсии для подготовки к ЕГЭ
23 июня 2025

Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили семьи погибших участников СВО из Псковской области
23 июня 2025

Пульмонолог из Пскова – о выборе профессии: Моя главная мотивация – это здоровые люди
23 июня 2025

Клещи мутировали из-за аномально тёплой зимы: чем это грозит человеку
23 июня 2025

О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал Борис Елкин
23 июня 2025

Больше 400 гостей стали участниками ​зоозащитного фестиваля «Коридор» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...