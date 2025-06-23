О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал Борис Елкин

14:03, 23 июня 2025, ПАИ

О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского идёт строго по графику, уточнил глава города. Завершилась первая половина запланированных работ на закрытом для движения транспорта участке улицы Коммунальной. В рамках подготовки ко второму этапу, который начнётся в ближайшие дни, демонтированы устаревшие конструкции и коммуникации.

«На следующей неделе планируется начать установку нового оборудования, которое обеспечит надёжную работу системы отопления. Параллельно выполняется восстановление территории: засыпается траншея и готовится основание для укладки асфальта. Следите за новостями. Буду держать вас в курсе всех изменений», – добавил Борис Елкин.