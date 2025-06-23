Рособрнадзор изменит демоверсии для подготовки к ЕГЭ

15:16, 23 июня 2025, ПАИ

Напротив каждого задания в открытых вариантах ЕГЭ пропишут, в каком классе должна была изучаться эта тема, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В демоверсиях ЕГЭ по всем предметам, которые ФИПИ опубликует в августе, напротив заданий будет добавлен список. В нём будет указано, в каком классе ученики проходили эту тему и какие разделы необходимо повторить.

По словам Анзора Музаева, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включают задания, которые не изучают в школе, и его необходимо развеять.

Ранее было названо число стобалльников по итогам ЕГЭ в Псковской области.