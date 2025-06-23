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Общество

Рособрнадзор изменит демоверсии для подготовки к ЕГЭ

Напротив каждого задания в открытых вариантах ЕГЭ пропишут, в каком классе должна была изучаться эта тема, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: ПАИ

В демоверсиях ЕГЭ по всем предметам, которые ФИПИ опубликует в августе, напротив заданий будет добавлен список. В нём будет указано, в каком классе ученики проходили эту тему и какие разделы необходимо повторить.

По словам Анзора Музаева, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включают задания, которые не изучают в школе, и его необходимо развеять.

Ранее было названо число стобалльников по итогам ЕГЭ в Псковской области.

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