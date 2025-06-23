Названо число стобалльников по итогам ЕГЭ в Псковской области

11:11, 23 июня 2025, ПАИ

Итоги основных дней проведения ЕГЭ в 2025 году подвели в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

В совещании приняли участие заместитель председателя областного комитета по образованию Татьяна Лозницкая, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Случаи нарушения порядка проведения экзаменов выявлены не были, отметила Татьяна Лозницкая. Также не поступали и обращения на платформу обратной связи для информирования о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ.

Наталия Соколова в свою очередь добавила, что в пунктах проведения экзаменов для сдачи ГИА обеспечиваются комфортные условия. В частности, ограничено проведение всех массовых культурных мероприятий рядом с пунктами проведения экзаменов, а также исключено проведение технических и технологических работ.

Сейчас в Псковской области есть десять стобалльников: четыре по химии, три по русскому языку, по одному по физике, литературе и географии.

Напомним, что с 16 по 23 июня в регионе проходят резервные дни сдачи ЕГЭ. 3 и 4 июля пройдут дополнительные дни сдачи ЕГЭ для выпускников текущего года, которые решат пересдать один из предметов по выбору.

Проведение ЕГЭ в Псковской области находится в зоне особого внимания комитета по образованию Псковской области и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области.

Напомним, что апелляционная комиссия Псковской области продолжает рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. ​Работа комиссии продолжится до конца июля – до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней.