Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названо число стобалльников по итогам ЕГЭ в Псковской области

Итоги основных дней проведения ЕГЭ в 2025 году подвели в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Основной этап сдачи ЕГЭ в Псковской области прошёл без нарушений. Фото: ПАИ

В совещании приняли участие заместитель председателя областного комитета по образованию Татьяна Лозницкая, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Случаи нарушения порядка проведения экзаменов выявлены не были, отметила Татьяна Лозницкая. Также не поступали и обращения на платформу обратной связи для информирования о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ.

Наталия Соколова в свою очередь добавила, что в пунктах проведения экзаменов для сдачи ГИА обеспечиваются комфортные условия. В частности, ограничено проведение всех массовых культурных мероприятий рядом с пунктами проведения экзаменов, а также исключено проведение технических и технологических работ.

Сейчас в Псковской области есть десять стобалльников: четыре по химии, три по русскому языку, по одному по физике, литературе и географии.

Напомним, что с 16 по 23 июня в регионе проходят резервные дни сдачи ЕГЭ. 3 и 4 июля пройдут дополнительные дни сдачи ЕГЭ для выпускников текущего года, которые решат пересдать один из предметов по выбору.

Проведение ЕГЭ в Псковской области находится в зоне особого внимания комитета по образованию Псковской области и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области.

Напомним, что апелляционная комиссия Псковской области продолжает рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. ​Работа комиссии продолжится до конца июля – до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Винных клещей обнаружили на пчёлах псковские специалисты

23 июня 2025

​Молодые предприниматели Псковской области посетили ПМЭФ
23 июня 2025

Рособрнадзор изменит демоверсии для подготовки к ЕГЭ
23 июня 2025

Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили семьи погибших участников СВО из Псковской области
23 июня 2025

Пульмонолог из Пскова – о выборе профессии: Моя главная мотивация – это здоровые люди
23 июня 2025

Клещи мутировали из-за аномально тёплой зимы: чем это грозит человеку
23 июня 2025

О реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского рассказал Борис Елкин
23 июня 2025

Больше 400 гостей стали участниками ​зоозащитного фестиваля «Коридор» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...