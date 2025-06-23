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Общество

Стартовал приём заявок на грантовый конкурс «Молоды душой»

Приём заявок на грантовый конкурс «Молоды душой» стартовал в России, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение предоставили в комитете по молодёжной политике Псковской области

Благотворительный фонд «Внуки» и фонд «Память поколений» запустили всероссийский грантовый конкурс. Его целью является поддержка лучших практик и центров, работающих в рамках программы «Молоды душой». Эта программа нацелена на развитие серебряного волонтёрства.

Главный приз конкурса – целевой грант в размере до одного миллиона рублей. Принять участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в России, действующие в форме НКО, автономных некоммерческих организаций и региональных «Добро. Центров».

Заявки принимаются до 4 августа включительно. Подробности о правилах подачи заявки и требованиях к участникам опубликованы на официальном сайте конкурса.

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