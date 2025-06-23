Прокурор Псковской области поддержал гособвинение по делу о двойном убийстве в Бежаницком районе

16:21, 23 июня 2025, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков поддержал государственное обвинение в Псковском областном суде по делу о двойном убийстве в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в региональной прокуратуре.

Напомним, что жительница Бежаницкого района обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно версии следствия, в ночь с 14 на 15 мая 2024 года обвиняемая вместе с сожителем и их знакомой находились в частном доме, где распивали алкоголь. В ходе употребления спиртного женщина, движимая ревностью, нанесла своему сожителю и гостье ножевые ранения жизненно важных органов. В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

По ходатайству следственных органов обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности фигурантки установили, что она ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

Следствие собрало достаточное количество доказательств и передало уголовное дело в суд для рассмотрения. Сейчас суд рассматривает это дело.