В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек

19:06, 14 апреля 2025, ПАИ

В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Расследование уголовного дела в отношении местной жительницы завершено. Она обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Согласно версии следствия, в ночь с 14 на 15 мая 2024 года обвиняемая вместе с сожителем и их знакомой находились в частном доме, где распивали алкоголь. В ходе употребления спиртных напитков женщина, движимая ревностью, нанесла своему сожителю и гостье ножевые ранения жизненно важных органов. В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

По ходатайству следственных органов обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности фигурантки установлено, что она ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

В настоящее время следствие собрало достаточное количество доказательств, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.