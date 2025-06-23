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Происшествия

11,5 года колонии получила жительница Бежаниц за убийство сожителя и его любовницы

Суд вынес приговор жительнице Бежаниц, которая признана виновной в умышленном убийстве двух человек. Женщина получила 11,5 года колонии, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

В мае 2024 года женщина на почве ревности зарезала своего сожителя и его знакомую, нанеся последней 21 удар ножом.

С учетом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ограничением свободы и установлением определенных обязанностей.

Ранее фигурантка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

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