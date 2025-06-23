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Общество

Вандалы разгромили лавки на берегу озера в Стругокрасненском округе

Неизвестные разгромили лавки на берегу Песчаного озера в Стругокрасненском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Александр Волков в своём Telegram-канале.

Вандализм на берегу озера. Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Волкова

«И вновь мы наблюдаем очередной акт вандализма. На днях неизвестные сломали лавочки на берегу Песчаного озера. Важно помнить, что общественное имущество принадлежит всем, и его сохранение – это наша общая задача», – подчеркнул глава муниципалитета.

Александр Волков выразил надежду, что виновные будут найдены и понесут ответственность за свои поступки.

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