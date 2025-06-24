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Общество

Псковские профсоюзы передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи передали профсоюзы в зону проведения специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

23 июня по заявке регионального пункта отбора на военную службу по контракту члены профсоюзов закупили и передали необходимые вещи.

Региональные профсоюзы продолжают на постоянной основе оказывать помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, подчеркнули в пресс-службе.

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