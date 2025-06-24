Псковские профсоюзы передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

08:29, 24 июня 2025, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи передали профсоюзы в зону проведения специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

23 июня по заявке регионального пункта отбора на военную службу по контракту члены профсоюзов закупили и передали необходимые вещи.

Региональные профсоюзы продолжают на постоянной основе оказывать помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, подчеркнули в пресс-службе.