Псковские профсоюзы передали очередную партию гумпомощи в зону СВО
Очередную партию гуманитарной помощи передали профсоюзы в зону проведения специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
23 июня по заявке регионального пункта отбора на военную службу по контракту члены профсоюзов закупили и передали необходимые вещи.
Региональные профсоюзы продолжают на постоянной основе оказывать помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, подчеркнули в пресс-службе.
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