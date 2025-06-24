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Общество

Собирать травы не рекомендует сегодня народный календарь

Память святого Варнавы, который основал Кипрскую церковь и был одним из апостолов от семидесяти (в их число включают учеников Иисуса Христа и их последователей), отмечают православные сегодня, 24 июня. Об этом пишет calend.ru.

Ребёнком его звали Иосией, а прозвище Варнава («сын утешения») он получил от других апостолов за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.

Варнава родился на Кипре. Юношей родители отправили его в Иерусалим для обучения у иудейского учёного Гамалиила. Учился он вместе с Савлом – будущим апостолом Павлом. Юноши разделили миссионерские труды, но впоследствии их пути разошлись. В последний раз он упоминается в Евангелии в связи с отплытием на Кипр.

Спустя несколько сотен лет появились подложные описания странствий Варнавы. Говорилось, что он проповедовал христианство на родном острове и его побили камнями иудеи. А созданное в Средние века описание говорит о святом с мусульманской точки зрения. Мощи Варнавы были обретены только в 488 году.

На Руси верили, что в этот день по лугам и травам катается неведомая сила. Причём разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночь, как обычно. Считалось, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: одним спутывать в сенях вожжи и хомуты, другим к детям неведомой болезнью приходить, третьим пугать род людской, четвёртым наполнять травы ядом.

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