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Общество

В ГИМС объяснили, где запрещено плавать сапбордистам в Пскове

Что запрещено делать сапбордистам на реке Великой в Пскове, объяснил госинспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«Сапы и катамараны не являются маломерными судами. Они считаются спортивным инвентарём, их выдают в пунктах проката. Ни в коем случае на сапах нельзя выезжать на судовой ход – на центр речки. Сейчас там плавает много маломерных судов. Угроза для тех, кто использует сапы, большая», – пояснил Старыш.

Инспектор добавил, что, если на воде произойдёт происшествие, а человек на сапе или катамаране при этом шёл по середине реки, он тоже будет виноват в этой ситуации.

Ранее инспектор рассказал, можно ли кататься на гидроцикле по реке Великой в Пскове.

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