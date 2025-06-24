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Общество

На гидроцикле по Великой: где разрешено кататься псковичам

Можно ли кататься на гидроцикле по реке Великой в Пскове, объяснил госинспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

В последнее время в Пскове на реке Великой замечено активное движение водного транспорта, в том числе маломерного. «С 23 декабря прошлого года внесены изменения в постановление № 425 от 2007 года и сняты ограничения, которые были наложены на гидроциклы и водные мотоциклы», – отметил эксперт и уточнил, что ранее на гидроциклах нельзя было передвигаться от устья Великой до истока.

«Сейчас эти ограничения сняты, и гидроциклы, как и любое маломерное судно, могут использовать данный водный объект, соблюдая все установленные правила и режим скорости», – сказал он.

Ранее сообщалось, сколько пляжей официально разрешено использовать в Пскове.

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