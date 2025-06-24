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Общество

Псковичей предупредили о рисках при катании на сапах без жилета

Нужно ли надевать жилет во время прогулки на сапе, объяснил госинспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«Если человек плывёт на сапе, спасательный жилет должен быть надет. Если он где-то стоит у берега, он может его снять. Мне не раз говорили, мол, сап пристёгнут к ноге, и он сам выступает как средство спасения. Я обычно отвечаю: то, что он пристёгнут к ноге, - это хорошо; если вы утоните, вас долго искать не придётся», – сказал Иван Старыш.

Ранее инспектор рассказал, что запрещено делать сапбордистам на реке Великой в Пскове.

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