Дожди и грозы снова прогнозируются в Псковской области 25 июня

10:57, 24 июня 2025, ПАИ

25 июня в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 гр.С, днем +15...+20 гр.С. Атмосферное давление низкое.