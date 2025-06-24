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Общество

Дожди и грозы снова прогнозируются в Псковской области 25 июня

25 июня в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 гр.С, днем +15...+20 гр.С. Атмосферное давление низкое.

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