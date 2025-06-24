Жители одного из домов в Неёлово остались без света из-за повреждения подземного кабеля

16:00, 24 июня 2025, ПАИ

Аварийное отключение электроэнергии произошло в многоквартирном доме № 19б на улице Юбилейной в деревне Неёлово Псковского муниципального округа из-за повреждения подземного кабеля, сообщили ПАИ в администрации округа.

Сейчас ведутся работы по замене повреждённых участков подземного кабеля. Ориентировочный срок выполнения работ – до конца 24 июня.

По результатам выполнения работ предоставят дополнительную информацию, уточнили в администрации округа.