Жители одного из домов в Неёлово остались без света из-за повреждения подземного кабеля
Аварийное отключение электроэнергии произошло в многоквартирном доме № 19б на улице Юбилейной в деревне Неёлово Псковского муниципального округа из-за повреждения подземного кабеля, сообщили ПАИ в администрации округа.
Сейчас ведутся работы по замене повреждённых участков подземного кабеля. Ориентировочный срок выполнения работ – до конца 24 июня.
По результатам выполнения работ предоставят дополнительную информацию, уточнили в администрации округа.
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