Псковская делегация отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global»
Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global», сообщили ПАИ в региональном центре молодёжи и общественных инициатив.
Псковскую область на форуме представят руководитель Международного клуба дружбы региона Мария Яковлева и активист клуба Анастасия Литвинова.
В этом году мероприятие посвящено разработке проектов в рамках Международных клубов дружбы. В мероприятии примут участие более 120 иностранных делегатов из 53 государств и 180 россиян из 82 регионов. Организаторы подготовили насыщенную деловую и культурную программу, интересные встречи и дискуссии.
Евразийский молодёжный форум «Евразия Global» создаёт платформу для обмена опытом, формирования партнёрских отношений и реализации перспективных инициатив.
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