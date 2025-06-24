Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская делегация отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global»

Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global», сообщили ПАИ в региональном центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: Международный клуб дружбы

Псковскую область на форуме представят руководитель Международного клуба дружбы региона Мария Яковлева и активист клуба Анастасия Литвинова.

В этом году мероприятие посвящено разработке проектов в рамках Международных клубов дружбы. В мероприятии примут участие более 120 иностранных делегатов из 53 государств и 180 россиян из 82 регионов. Организаторы подготовили насыщенную деловую и культурную программу, интересные встречи и дискуссии.

Евразийский молодёжный форум «Евразия Global» создаёт платформу для обмена опытом, формирования партнёрских отношений и реализации перспективных инициатив.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2025

Михаил Ведерников о реорганизации районных больниц: Важно доступным языком объяснять людям все происходящие процессы
24 июня 2025

Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе кинофестиваля «Западные ворота»
24 июня 2025

В Печорском районе стартовала краеведческая экспедиция по изучению истории мельниц и хлебопечения

24 июня 2025

В Псковской области онлайн-курсы помогают увеличить доход на треть – опрос
24 июня 2025

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга посетили Остров в рамках автопробега «Дорогами Победы»
24 июня 2025

Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
24 июня 2025

Буллинг проще предотвратить, чем победить – Наталия Соколова
24 июня 2025

Псковская делегация отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...