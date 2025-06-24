Псковская делегация отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global»

19:25, 24 июня 2025, ПАИ

Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодёжный форум «Евразия Global», сообщили ПАИ в региональном центре молодёжи и общественных инициатив.

Псковскую область на форуме представят руководитель Международного клуба дружбы региона Мария Яковлева и активист клуба Анастасия Литвинова.

В этом году мероприятие посвящено разработке проектов в рамках Международных клубов дружбы. В мероприятии примут участие более 120 иностранных делегатов из 53 государств и 180 россиян из 82 регионов. Организаторы подготовили насыщенную деловую и культурную программу, интересные встречи и дискуссии.

Евразийский молодёжный форум «Евразия Global» создаёт платформу для обмена опытом, формирования партнёрских отношений и реализации перспективных инициатив.