Михаил Ведерников – о реорганизации районных больниц: Важно доступным языком объяснять людям все происходящие процессы

21:23, 24 июня 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников провёл рабочее совещание, посвящённое процессу реорганизации межрайонных больниц путём слияния в четыре юридических лица.

Глава региона подчеркнул, что решение об изменении структуры было принято на основе объективных предпосылок, включая низкие показатели диспансеризации и финансовые проблемы учреждений.

При этом Михаил Ведерников обратил внимание, что обязательно нужно объяснять жителям все происходящие процессы и особое внимание уделять содержанию обращений.

«У людей остались стойкие негативные ассоциации с любыми процессами оптимизации, поэтому необходимо буквально каждый шаг расшивать, объяснять на понятных для каждого примерах и цифрах. Очень важно доступным языком объяснять людям все происходящие процессы и особое внимание уделять тому, что люди поднимают в своих обращениях. Рассчитываю, что это поможет корректнее сформулировать цели реорганизации и увереннее выполнять поставленные задачи», – сказал губернатор.

Напомним, процесс реорганизации уже завершился в Островской, Невельской и Псковской межрайонных больницах. Реорганизация Порховской больницы продолжается, коллективу медучреждения представили главного врача.