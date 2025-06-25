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Общество

Первый выпуск преподавателей духовно-нравственных дисциплин состоялся в ПсковГУ

Семьдесят выпускников программы профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин» получили дипломы на торжественном мероприятии, которое прошло в Псковском государственном университете сегодня, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Обучение стало возможным благодаря сотрудничеству вуза с Псковской епархией и стартовало в январе этого года. Это единственная дополнительная программа в России, в рамках которой ведётся подготовка специалистов для преподавания духовно-нравственных дисциплин в начальном и среднем школьном звене.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приветствовала слушателей от имени главы региона, подчеркнув, что специальность, полученная в университете, сегодня очень востребована.

«Нам очень нужны духовные силы для того, чтобы правильно оценивать жизнь, правильно принимать решения и идти тем путём, который поможет нашим ученикам обрести в этой жизни своё место и стать счастливыми людьми. Псковская область в этом отношении уникальный регион, и важно, чтобы наши специалисты в этом знании были лучшими, поскольку и традиции, и культура говорят о том, что мы должны передавать нашу веру и знания следующим поколениям», – сказала она.

В числе выпускников программы иереи Русской православной церкви, учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии, студенты, педагоги и воспитатели из Пскова, Печор, Себежа, Струг Красных, Ленинградской области. Уже с сентября 2025 года все они смогут преподавать в школах региона.

«Нынешний курс, на который мы набрали 70 человек, был организован на очень высоком уровне. Мы продолжим реализовывать этот опыт дальше и в будущем, я думаю, будем привлекать студентов из других городов, потому что опыт по-своему уникальный. Задача преподавателей заключалась в том, чтобы вложить в программу всё самое нужное и подготовить педагогов за короткий срок. У нас это получилось», – отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В число преподавателей курса вошли представители ПсковГУ, Псковской духовной семинарии. Также к работе в дистанционном формате привлекали профессуру из ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы.

«Сложно представить более важное и нужное направление в современной ситуации, в современном обществе с учётом наших региональных особенностей. Мы на днях открывали программу в «Истоках. Школа», и благочинный Псково-Печерского монастыря отец Прохор сказал о том, что ребятам, которые там обучаются, важно совмещать программу обучения с архитектурой своей души. Я считаю, что это важный посыл, которого мы с вами совместно должны придерживаться и помогать его реализовывать», – отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Программа, разработанная в ПсковГУ по запросу Псковской епархии, была выстроена с учётом будущего трудоустройства слушателей. В числе дисциплин и вопросов, которые изучались в рамках курса, духовная безопасность в школе, методики преподавания, принципы духовно-нравственного воспитания при работе с детьми и молодёжью.

«Обязательным элементом программы стала педагогическая практика, потому что мы не можем подготовить педагога без соответствующего опыта. В течение четырёх месяцев наши слушатели осваивали образовательную программу в объёме 256 часов, работали не только с преподавателями из нашего региона, но и с приглашёнными специалистами в этой сфере. Итоговая аттестация, которую слушатели проходили в течение двух дней, показала, что они овладели необходимыми компетенциями и повысили уровень своего профессионального мастерства», – объяснила проректор по учебной работе ПсковГУ Людмила Алиева.

По словам руководителя программы, заведующей кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета, профессора Марины Манойловой, реализация курса осуществлялась в рамках выполнения указа президента Российской Федерации. Первый выпуск в рамках новой программы состоялся в 2023 году: было обучено десять слушателей.

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