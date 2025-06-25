Сильный дождь накроет север Псковской области этой ночью

22:35, 24 июня 2025, ПАИ

Сильный дождь накроет север Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня ночью на севере Псковской области ожидается сильный дождь», – предупреждают псковичей.

В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.