Сильный дождь накроет север Псковской области этой ночью
Сильный дождь накроет север Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня ночью на севере Псковской области ожидается сильный дождь», – предупреждают псковичей.
В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.
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