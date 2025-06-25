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Общество

Житель Пыталовского района отправился на исправительные работы за неуплату алиментов

48-летний житель Пыталовского района отправился на исправительные работы за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Фото: ПАИ

Установлено, что мужчина умышленно с июня по декабрь 2024 года не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составила около 160 тысяч рублей.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.

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