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Общество

Высаживать последнюю рассаду советует сегодня народный календарь

Память преподобного Петра Афонского, служившего в VII веке воеводой в императорских войсках, отмечается сегодня, 25 июня, пишет calend.ru.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом - дни становятся короче, а ночи - длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», - говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару.

Петров день называли также запоздалым капустником. Огородники в этот день сеяли последние семена и высаживали последнюю рассаду. До обеда сеяли белое зерно, например, пшеницу или овес, а после обеда - черное, например, гречу.

Еще одно прозвище Петра - Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы, главным из которых была уха. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в нее добавляли помидоры, на севере - молоко. На Руси различали белую уху из окуней, ершей и судаков, которых варили с луком, черную из лещей, голавлей, карпов и красноперок с корицей и перцем и красную - из белуги, осетра, севрюги и лосося с шафраном.

Также в этот день наблюдали за приметами погоды. Ясная погода предвещала успешный покос, а дождь - ненастье и во время сенокоса.

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