Оргкомитет премии #МЫВМЕСТЕ продлил приём заявок до 30 июня

09:45, 25 июня 2025, ПАИ

Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлил приём заявок до 30 июня. Решение принято в связи с высоким интересом к участию и большим количеством обращений от представителей НКО, социальных предпринимателей, волонтеров, наставников и инициативных групп из регионов России и других стран.

Уже подано более 38 тысяч заявок из 130 стран мира. На сегодняшний день в России лидерами по количеству поданных заявок являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. В топ-5 регионов входят Москва, Московская область, Ростовская область, Самарская область и Краснодарский край, а в топ-10 стран – Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.

По числу заявок лидируют номинации «Волонтер года» и «Герои нашего времени».

Победители получат возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение.

Церемония награждения пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоится 2-5 декабря 2025 года в Москве. Ежегодно церемония награждения проходит с участием президента России Владимира Путина, который лично вручает награды финалистам.