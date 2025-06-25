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Политика

178 решений приняли депутаты Псковской гордумы в 2024 году

Депутаты Псковской городской Думы за прошедший год провели 13 сессий, по итогам которых приняли 178 решений. Об этом рассказал в своём отчётном докладе председатель гордумы Александр Гончаренко на сессии сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Сессиям предшествовали 58 заседаний комитетов, на которых рассмотрели более 226 вопросов.

Самыми значимыми спикер назвал принятие бюджета Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также принятие изменений в правила землепользования и застройки Пскова.

«Приняты решения о реорганизации муниципальных предприятий, которые не являлись субъектами естественных монополий: «Лифтмонтаж», «Банно-прачечный комбинат», «Парки и ярмарки города Пскова», городская аптека», – отметил Александр Гончаренко.

Кроме того, он напомнил, что были приняты восемь решений об установке мемориальных досок, а также определено место установки памятного знака «Дети войны».

Напомним, ежегодно на июньской сессии председатель Псковской городской Думы отчитывается о проделанной работе перед депутатским корпусом.

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