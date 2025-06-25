178 решений приняли депутаты Псковской гордумы в 2024 году

10:44, 25 июня 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы за прошедший год провели 13 сессий, по итогам которых приняли 178 решений. Об этом рассказал в своём отчётном докладе председатель гордумы Александр Гончаренко на сессии сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Сессиям предшествовали 58 заседаний комитетов, на которых рассмотрели более 226 вопросов.

Самыми значимыми спикер назвал принятие бюджета Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также принятие изменений в правила землепользования и застройки Пскова.

«Приняты решения о реорганизации муниципальных предприятий, которые не являлись субъектами естественных монополий: «Лифтмонтаж», «Банно-прачечный комбинат», «Парки и ярмарки города Пскова», городская аптека», – отметил Александр Гончаренко.

Кроме того, он напомнил, что были приняты восемь решений об установке мемориальных досок, а также определено место установки памятного знака «Дети войны».

Напомним, ежегодно на июньской сессии председатель Псковской городской Думы отчитывается о проделанной работе перед депутатским корпусом.