Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

13:38, 25 июня 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области 24 июня, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Так, неэксплуатируемое строение горело в деревне Федоровское Локнянского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также хозпостройка горела в деревне Хилово Порховского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

Кроме того, жилой дом и две хозпостройки горели в деревне Марьино Невельского муниципального округа. Женщина с кошкой спаслись из горящего дома, они не пострадали. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.