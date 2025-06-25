Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали в Псковской области 24 июня, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
Так, неэксплуатируемое строение горело в деревне Федоровское Локнянского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Также хозпостройка горела в деревне Хилово Порховского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.
Кроме того, жилой дом и две хозпостройки горели в деревне Марьино Невельского муниципального округа. Женщина с кошкой спаслись из горящего дома, они не пострадали. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.