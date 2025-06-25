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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Три пожара ликвидировали в Псковской области 24 июня, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Так, неэксплуатируемое строение горело в деревне Федоровское Локнянского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также хозпостройка горела в деревне Хилово Порховского муниципального округа. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

Пожар в деревне Марьино. Фото: ПАИ

Кроме того, жилой дом и две хозпостройки горели в деревне Марьино Невельского муниципального округа. Женщина с кошкой спаслись из горящего дома, они не пострадали. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.

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