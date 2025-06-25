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Общество

Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

Фальшивую купюру номиналом 2 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 23 июня в одной из финансовых организаций города. По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке одного из магазинов. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

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