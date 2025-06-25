Александр Котов: Публичное рассмотрение отчёта об исполнении бюджета повышает прозрачность процесса

17:03, 25 июня 2025, ПАИ

Ежегодный отчёт об исполнении регионального бюджета станет предметом рассмотрения на сессии Псковского областного Собрания депутатов – многостраничный проект закона внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Пакет документов, направленный депутатам, содержит полную финансовую информацию, включая бухгалтерскую отчётность, отчёт по всем государственным программам, расходованию средств дорожного фонда, программе заимствований, состоянию госдолга и другие сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств, а также протокол общественных обсуждений этого законопроекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Отчёт об исполнении областного бюджета за 2024 год, который предстоит рассмотреть депутатам, завершает циклический процесс бюджетирования, – прокомментировал поступивший в Собрание отчёт спикер Александр Котов. – Это своеобразный итог всех предыдущих этапов: обсуждение и принятие закона об областном бюджете, внесение в документ поправок, контроль исполнения. Утверждение отчёта позволяет оценить, насколько эффективно были использованы бюджетные средства и соблюдены финансовые приоритеты: выполнение социальных программ, инвестиционных проектов и других обязательств, финансируемых из бюджета. Кроме того, публичное рассмотрение отчёта повышает прозрачность бюджетного процесса, что важно для населения, и даёт основу для будущего финансового планирования».

Напомним, доходы бюджета 2024 года утверждены в сумме 61 млрд 802 млн 872 тысячи рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей, дефицит – 2 млрд 632 млн 512 тысяч рублей. Согласно представленному отчёту, доходная часть бюджета прошлого года исполнена на 102 %, расходная – на 96,1 %. По экономической структуре бюджет 2024 года имел социальную направленность. Исполнение большинства государственных программ было близко к максимальным значениям: здравоохранение – 99,2 %, образование – 99 %, социальная поддержка граждан – 99,7 %, экономическое развитие – 99,8 %, энергетика – 99,1 %. Исполнение национальных проектов в 2024 году превысило 99,7 %.