Более 18 тонн австрийских сосисок и колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области

17:58, 25 июня 2025, ПАИ

18,8 тонны колбасных изделий (сосиски и колбаса) не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно маркировочным этикеткам, продукция содержит говядину и произведена в Австрии. Груз везли в Туркменистан.

С 20 января 2025 года запрещена сертификация всех животных, восприимчивых к ящуру, а также всей продукции, находящейся под государственным ветеринарным контролем и полученной от этих животных, при перемещении с территории Европейского союза в Россию. Это касается также транзита таких товаров по территории РФ в третьи страны.

В связи с этим транзит 18,8 тонны колбасных изделий по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.