«С такой игрой тяжеловато будет»: тренер «Пскова» прокомментировал разгромное поражение от «Тосно»

17:59, 25 июня 2025, ПАИ

Выездное поражение от петербургского «Тосно» со счётом 0:4 прокомментировал помощник главного тренера клуба «Псков» Вячеслав Волков в послематчевом интервью для ОФФ «Северо-Запад».

«Результат на табло. Это самое удручающие. Содержание игры было с подавляющим преимуществом команды соперника. Мы, к сожалению, сегодня не смогли ничего противопоставить. Очень жалко, хотя ехали сюда с надеждой. У нас есть задача попасть в четвёрку, но с такой игрой тяжеловато нам будет. Молодые ребята просто не справились с эмоциями сегодня. Сейчас их надо будет успокоить, обсудить, выяснить, в чём причина. Неожиданно это просто. В обороне так нельзя играть. Ребята пусть и молодые в обороне, но ошибки элементарные», – отметил Вячеслав Волков.

Напомним, что это поражение стало первым для «Пскова» в нынешнем розыгрыше чемпионата СЗФО. С семью очками псковский коллектив опустился на третье место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Псков» проведёт с ещё одним лидером турнирной таблицы - мурманским «Севером» 2 июля на стадионе «Машиностроитель».

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