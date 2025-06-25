Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт дворов на улицах Коммунальной, Западной и Алтаева начнут в августе-сентябре

Ремонт придомовых территорий на улицах Коммунальной, Западной и Алтаева начнут в августе-сентябре, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В рамках контракта будет проведено благоустройство дворовых территорий домов № 50 и 52а на улице Коммунальной, № 9 и 9а на улице Западной и № 1 и 9 на улице Алтаева. В основе проекта – тщательный анализ обращений граждан.

Масштабный ремонт всех придомовых территорий начнётся ориентировочно в августе-сентябре. На улицах Коммунальной и Западной подрядчик обновит дорожное покрытие проезда, создаст парковку, отремонтирует пешеходные зоны и заменит бортовые камни.

На улице Алтаева также проведут ремонт дорог, тротуаров и бордюров, обустроят парковочные места, благоустроят зелёные зоны и засеют газон. Дополнительно во всех дворах установят урны.

«Подрядчик должен успеть выполнить все запланированные работы до конца этого года», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что более 25 млн рублей выделят на ремонт дворов на улицах Коммунальной и Алтаева в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

Утвержден список кандидатов для обучения по программе «Герои Земли Псковской»
25 июня 2025

90-летняя себежанка помогает волонтёрам в создании масксетей для военнослужащих в зоне СВО
25 июня 2025

Исторические инсталляции передали команды технопарка «Кванториум Псков» передали в музей оккупации населения региона
25 июня 2025

Реставраторы приступили к отделочным работам внутри Троицкого собора
25 июня 2025

Ремонт дворов на улицах Коммунальной, Западной и Алтаева начнут в августе-сентябре
25 июня 2025

Камерный хор из Санкт-Петербурга выступит на городище Савкина Горка 26 июня
25 июня 2025

Финальную сцену отсняли для мультфильма «Барсик и Заповедник»
25 июня 2025

Псковские приставы заставили предпринимательницу погасить долг почти 400 тысяч рублей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...