Ремонт дворов на улицах Коммунальной, Западной и Алтаева начнут в августе-сентябре

21:00, 25 июня 2025, ПАИ

Ремонт придомовых территорий на улицах Коммунальной, Западной и Алтаева начнут в августе-сентябре, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В рамках контракта будет проведено благоустройство дворовых территорий домов № 50 и 52а на улице Коммунальной, № 9 и 9а на улице Западной и № 1 и 9 на улице Алтаева. В основе проекта – тщательный анализ обращений граждан.

Масштабный ремонт всех придомовых территорий начнётся ориентировочно в августе-сентябре. На улицах Коммунальной и Западной подрядчик обновит дорожное покрытие проезда, создаст парковку, отремонтирует пешеходные зоны и заменит бортовые камни.

На улице Алтаева также проведут ремонт дорог, тротуаров и бордюров, обустроят парковочные места, благоустроят зелёные зоны и засеют газон. Дополнительно во всех дворах установят урны.

«Подрядчик должен успеть выполнить все запланированные работы до конца этого года», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что более 25 млн рублей выделят на ремонт дворов на улицах Коммунальной и Алтаева в Пскове.