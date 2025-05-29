Более 25 млн рублей выделят на ремонт дворов на улицах Коммунальной и Алтаева в Пскове

17:50, 29 мая 2025, ПАИ

Дворы на улице Алтаева и пересечении улиц Коммунальной и Западной благоустроят в Пскове, следует из данных портала госзакупок.

Подрядчик должен выполнить работы по благоустройству дворовых территорий домов № 1 и 9 на улице Алтаева, а также домов № 50, 52а на улице Коммунальной и № 9, 9а на улице Западной.

В частности, во дворе на улице Алтаева будут отремонтированы тротуары, заменено асфальтовое покрытие на парковах, люки колодцев, обустроена зеленая зона с высадкой газона.

Благоустройство двора на пересечении улиц Коммунальной и Западной подразумевает собой ремонт проездов, обустройство новой парковки, а также новые тротуары, пешеходные дорожки и площадки под скамейки.

Всего на работы по благоустройству двух дворов будет выделено более 25,5 млн рублей. Срок исполнения контракта – 15 декабря.