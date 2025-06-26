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Общество

42% псковичей назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста – опрос

42 % опрошенных жителей Пскова назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста. Таковы результаты опроса, проведённого с 13 по 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

На втором месте среди перспективных направлений для карьеры оказалось строительство (15 % голосов респондентов), на третьем – медицина (13 %). В топ также вошли нефтегазовая отрасль (12 %), торговля и производство (по 10 %), финансы (9 %) и сфера услуг (7 %).

Среди других перспективных направлений респонденты назвали авиацию, робототехнику, психологию, аналитику, e-commerce, блогинг, сервисы доставки, шоу-бизнес и многое другое.

Ранее сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

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