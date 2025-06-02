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Общество

52% сотрудников в Пскове работают сверхурочно – опрос

52% сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы, сообщает SuperJob.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (59 и 45% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 25% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 26–27%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 48%, а среди получающих от 100 тысяч – уже 61%.

Чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже – операторы кол-центров и юристы. Лидерами по количеству часов переработки оказались врачи и учителя.

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