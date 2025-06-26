Мемориал бойцам СВО в деревне Белый Мох откроют 18 сентября

10:13, 26 июня 2025, ПАИ

План мероприятий ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, обсудили на первом заседании организационного комитета. Региональная памятная дата установлена областным законом и отмечается 18 сентября.

«В этот день мы чтим память всех военнослужащих, сотрудников органов безопасности и спецподразделений, проходивших службу на территории региона», – напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Центральным событием станет открытие мемориального комплекса «Белый Мох» на кладбище «Крестовское». «Открытие состоится с семьями погибших участников СВО в памятную дату, 18 сентября», – уточнил Михаил Ведерников.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева уточнила, что к этой дате будет приурочено множество просветительских мероприятий для детей и молодёжи. В соцсетях планируется запустить просветительский проект, информирующий о подвигах уроженцев Псковской области. Готовится также историко-научная конференция «Форпост земли Русской».

Кроме того, можно будет бесплатно попасть на тематические экспозиции в Псковский музей-заповедник, посетить кинолектории с фильмами военных лет.

Ольга Тимофеева предложила доработать план, внеся в него мероприятия с участием родственников погибших на СВО.

Губернатор также поручил представить концепцию просветительского проекта о псковичах – защитниках Отечества, разработать брендбук памятной даты и собрать информацию о помощи, необходимой семьям защитников.

«Этот год объявлен нашим президентом Годом защитника Отечества. Нужно со всей ответственностью подготовиться к событию и достойно провести мероприятия», – подытожил Михаил Ведерников.