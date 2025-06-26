Установлено время захоронения человеческих останков в Жидиловом Бору

12:03, 26 июня 2025, ПАИ

Установлено время захоронения человеческих останков, найденных при проведении строительных работ в деревне Жидилов Бор Псковского района. Как сообщили ПАИ в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, это период Великой Отечественной войны.

«По данному факту в Псковском межрайонном следственном отделе проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены судебно-медицинские экспертизы для установления давности смерти и захоронения, а также количества лиц, которым принадлежат данные останки. Выводов пока ещё нет, но совершенно точно, что речь идёт о периоде Великой Отечественной войны», - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в случае установления принадлежности останков бойцам Красной армии они будут перезахоронены в Жидиловом Бору, где находится воинский мемориал.