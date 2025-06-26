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Общество

Установлено время захоронения человеческих останков в Жидиловом Бору

Установлено время захоронения человеческих останков, найденных при проведении строительных работ в деревне Жидилов Бор Псковского района. Как сообщили ПАИ в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, это период Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области. Фотография носит иллюстративный характер

«По данному факту в Псковском межрайонном следственном отделе проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены судебно-медицинские экспертизы для установления давности смерти и захоронения, а также количества лиц, которым принадлежат данные останки. Выводов пока ещё нет, но совершенно точно, что речь идёт о периоде Великой Отечественной войны», - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в случае установления принадлежности останков бойцам Красной армии они будут перезахоронены в Жидиловом Бору, где находится воинский мемориал.

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