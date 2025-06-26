Новые тротуары и освещение делают в Печорах
Активные работы по устройству тротуаров и наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся в Печорах, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Вдоль дороги построят 4 648 метров новых тротуаров с обеих сторон шириной от 1,2 до 2,16 метра и установят 268 фонарей.
На эти цели выделили 183 миллиона рублей. Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Европейская столица». Завершение работ запланировано на 1 августа 2026 года.
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