Новые тротуары и освещение делают в Печорах

12:22, 26 июня 2025, ПАИ

Активные работы по устройству тротуаров и наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся в Печорах, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вдоль дороги построят 4 648 метров новых тротуаров с обеих сторон шириной от 1,2 до 2,16 метра и установят 268 фонарей.

На эти цели выделили 183 миллиона рублей. Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Европейская столица». Завершение работ запланировано на 1 августа 2026 года.