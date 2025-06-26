Суд оставил Льва Шлосберга* под домашним арестом

13:18, 26 июня 2025, ПАИ

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда об избрании в отношении Льва Шлосберга* меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с возложением определённых запретов и ограничений. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее Шлосбергу* было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

* в соответствии с распоряжением Минюста России включён в реестр иностранных агентов.