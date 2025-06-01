Ухожу красиво. Выпускной-2025

Общегородской праздник для выпускников школ прошёл в сквере ПсковГУ в четверг, 26 июня.

Одиннадцатиклассников поздравил глава города Борис Елкин. Он пожелал ребятам уверенности в себе, успехов, удачи и традиционно сделал с ними селфи.

После тёплых поздравлений состоялся праздничный концерт, ребята пели хиты вместе с вокалистками из дуэта Forte, кавер-группой Jeanne Band, танцевали под сеты Dj Pop OFF и DJ DavidF. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.