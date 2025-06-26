Общегородской праздник для выпускников проходит в Пскове
Общегородской праздник для выпускников школ проходит в сквере ПсковГУ сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В мероприятии участвуют одиннадцатиклассники. Для них предусмотрена двухчасовая праздничная программа. Работают интерактивные площадки.
«Поздравляю вас с итогом 11 лет обучения в школе. Вы двигаетесь в новую жизнь. Кто-то поступит в учебное заведение, в сквере которого мы сейчас находимся, кто-то поедет в другие регионы. Но мы хотим, чтобы вы всегда возвращались! Мы всегда вам рады!» – сказал глава Пскова Борис Елкин.
Он пожелал выпускникам удачи и успехов и традиционно сделал с ними селфи.
Ранее начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев рассказал, что общегородской последний звонок был отменен из-за высокой плотности проведения ЕГЭ. Поэтому было принято решение провести общегородской выпускной.
Также причину отмены общегородского последнего звонка объяснил глава Пскова Борис Елкин.
В Пскове прошёл спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией