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Общество

В Псковском районе готовят площадку для фестиваля «Хельга»

Площадку для 15-го военно-исторического фестиваля «Хельга» готовят в деревне Выбуты Псковского района. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В Псковском районе готовят площадку для фестиваля «Хельга». Фото здесь и далее: группа фестиваля в соцсети «ВКонтакте»

Полигон фестиваля выкашивают под ноль. Ранее из-за затяжных дождей, способствующих быстрому росту травы, её косили уже дважды. Сегодня выкосили 35 % полигона.

«За пару последующих дней территория будет полностью выкошена под ноль. Далее будет произведена санобработка территории от клещей, комаров», – отметили организаторы.

Напомним, 15-й (юбилейный) военно-исторический фестиваль «Хельга» пройдёт в дереве Выбуты Псковского района 4–6 июля.

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