В Псковском районе готовят площадку для фестиваля «Хельга»
Площадку для 15-го военно-исторического фестиваля «Хельга» готовят в деревне Выбуты Псковского района. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Полигон фестиваля выкашивают под ноль. Ранее из-за затяжных дождей, способствующих быстрому росту травы, её косили уже дважды. Сегодня выкосили 35 % полигона.
«За пару последующих дней территория будет полностью выкошена под ноль. Далее будет произведена санобработка территории от клещей, комаров», – отметили организаторы.
Напомним, 15-й (юбилейный) военно-исторический фестиваль «Хельга» пройдёт в дереве Выбуты Псковского района 4–6 июля.
«Всегда есть к чему стремиться»: главврач Порховской больницы Дмитрий Мельцер ставит перед коллективом новые задачи
Вдвое вырос спрос путешественников на бронирование загородных домов в Псковской области
Игорь Дитрих стал участником делегации Псковской области на форуме регионов России и Белоруссии
Реставраторы из 36 регионов России внесли свой вклад в восстановление культурных памятников в Псковской области