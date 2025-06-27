Дело о банкротстве организации «Ресторатор» рассмотрят в Пскове
Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Ресторатор». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.
Задолженность компании по обязательным платежам в российский бюджет составляет около 8,5 млн рублей. Судебное заседание для проверки обоснованности заявления назначено на 29 июля.
Согласно данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Ресторатор» является предоставление услуг ресторанов и доставки продуктов питания.
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