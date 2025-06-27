Поддержку участников СВО и их семей обсудил Михаил Ведерников с общественными помощниками

12:09, 27 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередную встречу с общественными помощниками, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Глава региона подчеркнул, что такие встречи носят регулярный характер и сопровождаются обучающими семинарами и тренингами.

«Это важно, потому что вы все общаетесь с людьми. Развитие коммуникационных навыков, дополнительные экспертные направления только помогут вам в общественной деятельности. Несмотря на то что мы активно работаем, обращений по самым разным вопросам и сферам поступает много. Хотелось бы, чтобы вы в этих вопросах ориентировались, были компетентны и могли исчерпывающе дать ответы людям», — выступил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил о реализации по поручению президента региональной программы «Герои земли Псковской». «Важно уделять внимание и тем, кто по разным причинам к ней не присоединился, но является участником специальной военной операции и нуждается в реабилитации, трудоустройстве», — заключил губернатор.

В ходе встречи активисты озвучили наиболее значимые и актуальные вопросы, среди которых и поддержка участников специальной военной операции и их семей. Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова рассказала о наиболее важных мероприятиях в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, особое внимание на которых уделяется профориентационной работе с молодежью. Также Мария Филонова поделилась опытом проведения приема граждан и предложила общественным помощникам в муниципалитетах проводить подобные «живые» встречи.

Еще один активист — Татьяна Образцова — отметила организацию комплексных выездных приемов граждан, которые проводят сенаторы от Псковской области с участием узких специалистов разных сфер. Такая инициатива ранее была озвучена на одной из подобных встреч и поддержана губернатором.

Общественный помощник Наталья Герасимова назвала программу «Герои земли Псковской» уникальной возможностью участникам СВО постепенно социализироваться, найти себя и продолжить служение Родине в гражданской жизни. Возможность последующего трудоустройства, несомненно, важный стимул, но не все ветераны попали в программу, продолжила она. В ходе обсуждения темы трудоустройства Наталья Герасимова предложила рассмотреть возможность проводить день открытых дверей для ветеранов СВО на предприятиях для знакомства с производством.

Также на встрече обсудили реализацию местных инициатив и проектов территориальных общественных самоуправлений, голосование за благоустройство территорий, содержание дорог, меры поддержки и другие вопросы. В завершение Михаил Ведерников поблагодарил всех участников встречи за активную работу, отзывчивость и готовность помогать.