Как идут работы в школе №13 в рамках нацпроекта, рассказал глава Пскова

14:04, 27 июня 2025, ПАИ

Как ведутся работы в псковской школе № 13 в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На сегодняшний день выполнили отделочные работы в учебных классах и работы по устройству стяжки. Установлены новые двери в кабинетах. Частично уложили плитку на пол в коридоре. Завершили работы по облицовке плиткой в санузлах и замене кабельных линий системы электроснабжения на втором и третьем этажах», – отметил Борис Елкин.

Он уточнил, что работы по устройству кровли из металлочерепицы полностью завершены. Также завершаются работы по замене сетей водоснабжения и канализации, производится прокладка труб отопления и стояков к радиаторам, а также монтируются радиаторы. Кроме того, ведутся работы по прокладке кабельных линий для интернета, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

«Работы идут полным ходом и не вызывают препятствий для реализации проекта в срок», – заключил глава Пскова.

Ранее Борис Елкин сообщил, что основные черновые этапы уже завершены: стены оштукатурены на 80 %, стяжка пола почти готова, началась укладка плитки.