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Борис Елкин проконтролировал ход ремонта псковской школы № 13

Глава Пскова Борис Елкин проконтролировал ход ремонта школы № 13 в Пскове. Основные черновые этапы уже завершены: стены оштукатурены на 80 %, стяжка пола почти готова, началась укладка плитки, сообщил глава города в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

Электроснабжение на втором и третьем этажах полностью обновили, замену водопровода и канализации произвели на 80 %. На крыше демонтировали устаревшее покрытие и сделали новую обрешётку, половина площади крыши уже застелена прочной металлочерепицей.

«Сейчас прокладываются кабельные линии для интернета, пожарной безопасности и видеонаблюдения. Тем не менее будем рассматривать возможность для изыскания дополнительных средств, чтобы ремонт был максимально завершённым. Благодарю подрядчика за хороший темп работ! Уверен, что 1 сентября учителя и ребята войдут в полностью обновлённую и современную школу!» – подчеркнул Борис Елкин.

Модернизация стала возможна благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», а также региональной программе «Всё лучшее детям».

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Борис Елкин проконтролировал ход ремонта псковской школы № 13
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