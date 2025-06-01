Гости «Винограда» в Пскове

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове 27 июня. Мероприятие проходит в Финском парке и парке Строителей и продлится до 6 июля. Каждый день расписан с 11:00 до 22:00. Гости «Винограда» смогут побывать на научных мастер-классах, лекциях-дегустациях, концертах, принять участие в интерактивных играх, увидеть уличные спектакли и шоу, потанцевать под диджей-сеты. Атмосфера сегодняшнего дня – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.