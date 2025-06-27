Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове сегодня, 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие проходит в Финском парке и парке Строителей и продлится десять дней – до 6 июля.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
С полной программой «Винограда» можно ознакомиться здесь.
Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стала одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.
Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
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