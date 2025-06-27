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Общество

Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове сегодня, 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие проходит в Финском парке и парке Строителей и продлится десять дней – до 6 июля.

  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
    Фото: ПАИ

С полной программой «Винограда» можно ознакомиться здесь.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стала одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена ​технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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