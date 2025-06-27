Анастасия Повторейко: Расширение программы выплат для молодых семей – важный шаг в поддержке демографии

16:21, 27 июня 2025, ПАИ

Расширение программы выплат для молодых семей в Псковской области – важный шаг в демографии и улучшении качества жизни семей с детьми. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Ранее такая помощь предоставлялась только сельским жителям, но теперь право на единовременную выплату получат все молодые семьи региона, где родился третий или последующий ребёнок. Это справедливое решение, поскольку потребность в поддержке существует как в сёлах, так и в городах. Такая инициатива не только помогает семьям материально, но и способствует укреплению доверия к социальной политике региона», – отметила собеседница ПАИ.

Анастасия Повторейко также подчеркнула, что для долгосрочного эффекта важно сочетать финансовую поддержку с развитием инфраструктуры: детских садов, школ, медицинских учреждений, и тогда это позитивное изменение может стать примером для других регионов.