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Общество

Анастасия Повторейко: Расширение программы выплат для молодых семей – важный шаг в поддержке демографии

Расширение программы выплат для молодых семей в Псковской области – важный шаг в демографии и улучшении качества жизни семей с детьми. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

«Ранее такая помощь предоставлялась только сельским жителям, но теперь право на единовременную выплату получат все молодые семьи региона, где родился третий или последующий ребёнок. Это справедливое решение, поскольку потребность в поддержке существует как в сёлах, так и в городах. Такая инициатива не только помогает семьям материально, но и способствует укреплению доверия к социальной политике региона», – отметила собеседница ПАИ.

Анастасия Повторейко также подчеркнула, что для долгосрочного эффекта важно сочетать финансовую поддержку с развитием инфраструктуры: детских садов, школ, медицинских учреждений, и тогда это позитивное изменение может стать примером для других регионов.

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