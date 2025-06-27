300 тысяч рублей получат все молодые семьи Псковской области после рождения третьего ребёнка

08:10, 27 июня 2025, ПАИ

Право на выплату при рождении третьего или последующего ребенка получат не только молодые семьи, проживающие в сельской местности, как это было прежде, но и все молодые семьи Псковской области – независимо от места проживания. Губернатор Михаил Ведерников подписал соответствующее постановление.

Размер единовременной поддержки составит 300 тысяч рублей.

Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, обязательным условием является российское гражданство и постоянное проживание в регионе. Меры поддержки распространяются на молодые семьи, где третий или последующий ребёнок появился на свет с 1 января 2025 года.