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Общество

300 тысяч рублей получат все молодые семьи Псковской области после рождения третьего ребёнка

Право на выплату при рождении третьего или последующего ребенка получат не только молодые семьи, проживающие в сельской местности, как это было прежде, но и все молодые семьи Псковской области – независимо от места проживания. Губернатор Михаил Ведерников подписал соответствующее постановление.

Размер единовременной поддержки составит 300 тысяч рублей.

Фото: ПАИ

Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, обязательным условием является российское гражданство и постоянное проживание в регионе. Меры поддержки распространяются на молодые семьи, где третий или последующий ребёнок появился на свет с 1 января 2025 года.

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