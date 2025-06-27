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Эдуард Пичугин – о «Западных воротах»: Мы намерены развернуть широкую панораму современного кино

Генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин поприветствовал участников, гостей и зрителей мероприятия. Речь опубликована в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Иллюстрация: группа международного кинофестиваля «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот и подошло время VI Международного киносмотра «Западные ворота». Год, прошедший с предыдущего фестиваля, мы провели в подготовке к очередной встрече с хорошими фильмами и вами, наши дорогие зрители. Мы намерены вновь развернуть широкую панораму современного кино, выбирая яркие, впечатляющие, запоминающиеся работы», – отметил Эдуард Пичугин.

Генеральный продюсер также подчеркнул, что география фестиваля «Западные ворота» постоянно расширяется. В этом году зрителей ожидают встречи с фильмами из различных регионов России и из новых стран.

«Уверен, что представленные в программе картины вызовут большой интерес. А оценку им, как всегда, дадите вы сами, наши зрители», – заключил Эдуард Пичугин.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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Эдуард Пичугин – о «Западных воротах»: Мы намерены развернуть широкую панораму современного кино

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