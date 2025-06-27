Змея укусила за нос собаку в псковском приюте
Змея укусила за нос собаку из приюта в Островском районе, сообщается в группе ПРОО Острова «Зоопомощь» в соцсети «ВКонтакте».
«У нас большие неприятности: Ричарда укусила змея – прямо у нас на участке, за нос. Причём он просто бежал мимо, змея подпрыгнула. Сбоку две дырки», – рассказали волонтёры.
Сейчас для спасения собаки ищут лекарства в аптеках.
Ранее сообщалось, что змея заползла на велосипед ребёнка в скейт-парке Пскова.
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