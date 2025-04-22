Змея заползла на велосипед ребёнка в скейт-парке Пскова

17:07, 22 апреля 2025, ПАИ

Змея заползла на детский велосипед в скейт-парке на улице Никольской в Пскове. Об этом ПАИ сообщила читательница.

По словам читательницы ПАИ, змея успела заползти на велосипед, пока дети бегали вокруг. Её убрали палкой, никто из ребят не пострадал.

Корреспондент ПАИ обратилась с вопросом о проводимых в скейт-парке обработках от змей к директору стадиона «Машиностроитель» Ольге Черкасовой. «Я сама лично такого не слышала. Территорию мы обрабатываем от клещей и борщевика. По змеям нужно разбираться», – отметила она.

Ранее сообщалось, что змею заметили на стиральной машине в одном из магазинов посёлка Бежаницы. Кроме того, в регионе проснулись гадюки, сразу несколько из них обнаружили греющимися на солнце в Невельском округе.